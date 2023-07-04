خدمات فائقة وتقنيات.. صورة رقمية لـ"أبرز خدمات الحرمين في 24 ساعة"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، أمس الإثنين، موضحة تفاصيلها بالأرقام.

تفصيلاً، أوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجراف على حسابها على "تويتر"، أن الخدمات المقدَّمة بالمسجد الحرام في يوم الأربعاء 15 /12/ 1444هـ، شملت استهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ59.444 لتراً، وتوزيع 55 ألف كتيب ومطوية.

وشملت الخدمات 2341 مستفيداً من عربات كهربائية للطواف والسعي، و344 مستفيداً من عربات عادية للمحتاجين، و5738 مستفيداً من خدمة دافع عربة للقاصدين، و2080 مستفيداً من خدمات رعاية المسنين.

وأشارت إلى أن المستفيدين من التوعية الرقمية بلغ عددهم 303 آلاف مستفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من برنامج التوعية الميداني 250 ألف مستفيد، و346574 العبوات الموزعة لماء زمزم.

وأضافت، أنه تمّ "ضخ 5384 لتراً لمعقمات للأيدي، وتعقيم سجاد بـ46583 لتر معقمات، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 5294 لتراً، والتعقيم عبر الروبوتات بـ 4303 لترات من المعقمات.

كما استفاد 1300 مستفيد من الدروس العلمية، و7205 مستفيدين من إجابة السائلين ميدانياً و3490 مستفيداً من إجابة السائلين عبر الهاتف، و1465 مستفيداً من ترجمة المسائل الشرعية، و35800 مستفيد من الإهداءات التوجيهية، و3 آلاف مستفيد من المصاحف المهداة، و645 ألف مستفيد من المحتوى التوجيهي الرقمي، 340 مستفيداً من الحلقات والمقرأة الإلكترونية.