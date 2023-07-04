انت الان تتابع "نائبة سابقة بمجلس الأمة الكويتي" تشكر القيادة على التسهيلات والخدمات المقدمة للحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عبّرت النائبة السابقة في مجلس الأمة الكويتي صفاء عبدالرحمن عبدالعزيز الهاشم، عن سعادتها بما شاهدته في الحج لهذا العام.

وقالت "الهاشم": "حجة سلسة مرنة كل ما فيها مريح، لم نشعر بالتعب، تحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير الملهم محمد بن سلمان على الذي شاهدناه، شكر خاص لهم على كل التساهيل، اليوم ودوم، سأظل أقول أحمد ربي وأشكره أن وضع الكعبة وبيته الشريف بهذه الأرض المباركة أرض بلاد المسلمين المملكة العربية السعودية..".

وأشادت النائبة بتنظيم الحج لهذا العام قائلة: حجة سلسة لم نشعر بالتعب وفيها ميزة التوقيت صح، عندما انصرفنا من مزدلفة للطواف وجدنا صحن المطاف خاليًا من الزحام، واستطعنا أن نطوف، واستطعنا أن نسعى وننتهي مبكرًا، وعندما انتهينا بدأت المجاميع تأتي في باصات مريحة".

وأضافت: "شكر خالص ومن أعماق القلب لكل الطواقم السعودية من جيش، وحرس، وشرطة، ودفاع مدني على الدقة في التعامل، على الانضباطية العالية، على الابتسامة الدائمة، والمساعدة الدائمة، شكر للجميع بلا استثناء".