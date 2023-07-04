شكرا لقرائتكم موظفو القطاع الحكومي يستأنفون العمل بعد إجازة عيد الأضحى غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يستعد موظفو القطاع الحكومي لاستئناف العمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك التي بدأت في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الاثنين.

العودة للعمل

وكان موظفو القطاعين الخاص والبنوك والغير ربحي قد عادوا أمس الأحد إلى أعمالهم بعد تمتعهم بـ إجازة عيد الأضحى المبارك.

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استمرار تقديم الخدمات

وكانت العديد من الجهات المهمة والحيوية في الدولة قد أعلنت استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وفق مواعيد مجدولة سلفًا مع توفير معظم الخدمات أونلاين عبر التطبيقات الرسمية لهذه الجهات ومواقعها على الإنترنت.