شكرا لقرائتكم مغادرة 1780 حاجًّا من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج إلى أوطانهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - غادر المدينة المنورة أمس 1780 حاجاً يمثلون الدفعة الأولى من حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج المغادرين إلى بلدانهم، بعد أدائهم مناسك الحج، والصلاة في المسجد النبوي.

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رحلة ناجحة

وغادر الحجاج عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بعد إتمام رحلة حج ناجحة وميسرة، تخللها عقد برامج حافلة بالفعاليات الثقافية والعلمية، وزيارة العديد من المعالم الحضارية والتاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

مغادرة الحجاج

وتتواصل اليوم، مغادرة حجاج برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة إلى بلدانهم حيث يستضيف البرنامج هذا العام 4951 حاجاً وحاجة من 92 جنسية، تمكّنوا من أداء مناسك الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى زيارة المدينة المنورة.