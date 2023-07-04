شكرا لقرائتكم هدايا عينية لقاصدات المسجد الحرام ضمن برنامج حفاوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قدمت الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية، ممثلة بإدارة مقرأة الكتاب والسنة، الهدايا لقاصدات بيت الله الحرام ضمن مبادرة حفاوة التي تندرج ضمن حملة الرئاسة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في عامها الحادي عشر، تحت شعار من الوصول إلى الحصول.

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البهجة والسرور

وأوضحت مدير إدارة مقرأة الكتاب والسنة النسائية، بشائر بنت أحمد برناوي، بأن الإدارة قدمت الهدايا العينية لقاصدات بيت الله الحرام لإدخال البهجة والسرور عليهن.

رسالة الحرمين

ومن جهة أخرى رفعت الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية النسائية، هيفاء بنت إبراهيم هوساوي، موفور الشكر لوكيل الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي لمتابعتها المستمرة وحرصها في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن بما يتوافق مع التوجيهات السديدة للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في إيصال رسالة الحرمين السامية للعالمين.