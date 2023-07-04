شكرا لقرائتكم ليلة فنية استثنائية تجمع رمزي يسى وحسن شرارة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت الهيئة العامة للترفيه عن تنظيم ليلة فنّية استثنائية تجمع الموسيقار رمزي يسى والموسيقار حسن شرارة، وذلك يوم الخميس القادم 6 يوليو 2023، بقصر الثقافة بمدينة الرياض.

تذاكر الحفل

وأوضحت الهيئة أن تذاكر الحفل متاحة أمام الجمهور على الرابط الإلكتروني الخاص بموقع عيشها –اضغط هنا-.

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خلق فرص عمل

وبدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أسهم تقويم الرياض الذي تنفذه الهيئة العامة للترفيه؛ منذ انطلاقته في خلق أكثر من 185 ألف وظيفة لشباب وفتيات المملكة، مما يعكس نجاحه الكبير في المشاركة بحل مشكلة البطالة، وزيادة توظيف الشباب والشابات، مواكبة لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

تحسين مستوى المعيشة

كما أن جهود تقويم الرياض في الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ على مستوى التشغيل والتوظيف؛ كان لها دور فعال في تحريك الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بمجالات الترفيه، وفتح باب الاستفادة أمام آلاف الأسر السعودية، مما أسهم في تحسين مستوى المعيشة، ورفع جودة الحياة.