انت الان تتابع يضم أراضي مميزة بمنطقة مكة المكرمة.. "زد للمزادات" تطلق مزاد مستقبل مكة الإلكتروني الأحد القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تطرح شركة زد للمزادات العقارية، مزاد "مستقبل مكة" الإلكتروني الذي يحتوي على أراضٍ خام صناعية وزراعية وتجارية وبيوت شعبية، متنوعة ومميزة للمستثمرين والمطورين ورجال الأعمال.

ويضم المزاد أرضًا خامًا صناعية، مقامًا عليها مستودعات في محافظة الجموم- مدسوس تقع مباشرة على طريق المدينة المنورة مكة المكرمة القديم بطول 1 كم بمساحة 949.999.52 متر مربع بالقرب من طريق هدى الشام بموقع استثنائي ومميز، وكذلك أرض زراعية في حي المقيطع ضواحي عسفان بمساحة 271.635.58 مترًا مربعًا.

ويحتوي المزاد كذلك محلاتٍ وبيتًا شعبيًّا في محافظة الجموم- المقيطع بمساحة 4.439.13 مترًا مربعًا.

ومن العقارات المطروحة في المزاد، بيت شعبي في حي أبو عروة بمحافظة الجموم بمساحة 1.074.68 مترًا مربعًا.

وأوضحت "زد للمزادات" أن المزاد سيقام عبر منصة مباشر للمزادات؛ وذلك يوم الأحد 9/ 7/ 2023م عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وينتهي يوم الخميس 13/ 7/ 2023م من الساعة 6 إلى 9 مساء، ويقام المزاد تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ.

وأشارت "زد" للمزادات إلى مجموعة من الشروط الخاصة بدخول مزاد ومنها: التسجيل في منصة مباشر للمزادات، وشحن المحفظة الإلكترونية بالمبالغ المخصصة لكل عقار عن طريق منصة مباشر للمزادات؛ حيث يعتبر المبلغ جزءًا من الثمن لمن يرسو عليه المزاد، ولا يحق له استرداده.. وفي حال رسوّ المزاد يتم التحويل بباقي قيمة العقار باسم مركز الإسناد والتصفية، وأن تتم معاينة العقار خلال فترة الإعلان، كما يسقط خيار المجلس حال رسوّ المزاد وفق قواعد عمليات مركز الإسناد والتصفية، ويحرر مَن يرسو عليه المزاد مبلغ السعي بقيمة (%2.5) من ثمن البيع شامل ضريبة القيمة المضافة باسم مركز الإسناد والتصفية. وأن يلتزم المشتري بسداد ضريبة التصرفات العقارية بقيمة (%5) من ثمن البيع، ويكون البيع والإفراغ وفق قواعد مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ).

يُذكر أن شركة "زد" للمزادات العقارية، من الشركات الرائدة بإقامة وتنظيم المزادات العقارية، وتمتلك "زد" خبرة واسعة في المجال العقاري منذ أكثر من 30 عامًا.

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