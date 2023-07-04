انت الان تتابع الأخطر عند وقف المسيلات.. مرضى القلب في تحذير لـ"النمر": لا للحجامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 4 يوليو, 2023, 7:30 صباحاً

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من الحجامة مع مريض القلب الذي يأخذ مسيلات للدم، مشيراً إلى أنها تضره، بل إن الأمر قد يتطور للأخطر. وأوضح "النمر"، عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "الحجامة لا تنفع مريض القلب الذي يأخذ مسيلات للدم، بل تضره لاحتمالية فقدان كمية كبيرة من الدم". وأضاف: "أخطر من ذلك عندما يقول له شخصٌ في مركز الحجامة (أوقف المسيلات أسبوعاً ثم تعال حَجّم)، ما قد يسبّب جلطةً في القلب".

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