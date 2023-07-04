انت الان تتابع مطار جدة لضيوف الرحمن: الافتراش داخل الصالات يعرقل حركة المسافرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #خدمتكم_شرف، دعا مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إلى تجنب الافتراش داخل الصالات؛ لتأثيره السلبي على الحركة.

وأوضح المطار، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أخي الحاج.. افتراشك داخل صالات المطار يعرقل حركة المسافرين".

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