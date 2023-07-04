انت الان تتابع ما فعله هذا الراكب خطير جدًّا.. شاهد الرعب لحظة إقلاع الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

عاش ركاب طائرة نقل مدنية، لحظاتٍ مرعبةً حاول فيها ملاكم وَصَفته وسائل إعلام بـ"المخبول"، فتح أحد أبوابها بينما كانت في مرحلة الإقلاع.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الاثنين، أن المسافر الذي حاول فتح باب الطائرة، هو ملاكم بريطاني يبلغ من العمر (27 عامًا)؛ لكن اثنين من ركاب الطائرة تَمَكّنا من السيطرة عليه، ولاحقًا اعتقلته السلطات على أرض المطار بعد توقف الطائرة.

وكانت الطائرة تابعة لشركة "راين إير" منخفضة التكاليف، في طريقها مساء الجمعة من مدينة زادار في كرواتيا إلى بريطانيا.

وتُظهِر لقطاتٌ مصورة خروج الملاكم فجأة من مقعده في الطائرة، قبل أن يدخل في نوبة صراخ ضد أحد المضيفين، ولاحقًا اندفع نحو باب الطائرة بسرعة مطالبًا المضيفين بفتحه وهو أمر محظور ويمثل خطورة هائلة في حال تنفيذه؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وليس من الواضح السبب الذي أثار غضب الراكب.

وقالت "الصن" إن اثنين من الركاب قفزا من مقعدهما للسيطرة على الملاكم الهائج، وطرحاه أرضًا.

وبحسب ما ورد من معلومات؛ فقد حدث كل ذلك بينما كانت الطائرة تسير على المدرج تمهيدًا للإقلاع.

وقالت ناشرة الفيديو على شبكات التواصل إن معظم الركاب كانوا مشاركين في مهرجان بكرواتيا.

وأضافت أن المسافر الذي أحدث المشكلة على متن الطائرة كان ثملًا وتحت تأثير المخدر.

وقالت شرطة المدينة الكرواتية: إن مواطنًا بريطانيًّا يبلغ من العمر (27 عامًا) جرى اعتقاله على أرض المطار؛ فيما فُتِح تحقيق في الحادث.

ويواجه الرجل تهمة الإخلال بالنظام العام.