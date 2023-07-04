انت الان تتابع "4 ضوابط احرص عليها قبل قياس الضغط".. نصائح من "سعود الطبية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 4 يوليو, 2023, 7:38 صباحاً

قالت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، إنه في العادة ما يرتفع ضغط الدم وينخفض على مدار اليوم، لكنه يمكن أن يضر بالقلب ويسبّب مشكلات صحية إذا ظل مرتفعاً فترة طويلة، لذا من المهم قياسه بشكلٍ منتظم. وأوضحت المدينة، عبر حسابها على "تويتر"، أن التوصيات الجديدة تشير إلى أنه ينبغي قياس ضغط الدم بشكلٍ منتظمٍ وعند قياسه يجب توخي 4 ضوابط. وأشارت إلى أن من هذه الضوابط: "تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين 30 دقيقة قبل القياس، والجلوس بهدوء لمدة 5 دقائق مع دعم الظهر والساقين". وأضافت: "اجعل الكوع الخاص بك بالقرب من مستوى القلب"، و"لا تتحدث أثناء القياس".

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