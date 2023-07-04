شاهد.. توزيع 180 مليون عبوة زمزم في الحج تحوي رمز الوصول للأدلة

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محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #أذن_بالناس، قالت وزارة الحج والعمرة: إنه تم توزيع أكثر من 180 مليون عبوة ماء زمزم في موسم الحج، تحتوي على رمز الوصول السريع إلى الأدلة التوعوية من وزارة الحج والعمرة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"؛ أن عمليات التوزيع تمت بالتعاون مع شركة الزمازمة.

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