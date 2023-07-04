انت الان تتابع السيارة أفضل مكان للاحتماء.. العقيل: فرص الأمطار الغزيرة تزداد على هذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 4 يوليو, 2023, 8:12 صباحاً

أكّد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن هذه الفترة من العام تزداد فرص هطول الأمطار الغزيرة من السحب الرُكامية الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ومناطق عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرّمة. وأضاف العقيل، أن الاجواء الصيفية في هذه المواقع رائعة، خاصة في المرتفعات، وتكون درجات الحرارة الصغرى عادة أقل من 15 مئوية، خاصة في قمم جبال السودة. وتابع في مداخلة لبرنامج اليوم على "الإخبارية"، أن منطقة جازان في هذا الوقت من العام تتأثر بشكلٍ كثيفٍ بالسحب الرُكامية الرعدية الممطرة، خاصة السواحل منها التي تشهد عواصف عنيفة. وحذّر العقيل، من خطر السيول المنقولة داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق المرتفعة وعدم الاحتماء بالأشجار عند حدوث البرق والرعد، والسيارة هي أفضل مكانٍ للاحتماء في الخارج من هذه المخاطر. وأكمل، يشهد القطاعان الشرقي والأوسط أجواءً حارة، ودرجة الحرارة ستكون بالأحساء والخرج في حدود 45 مئوية، ومستقرة على الشمال.

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