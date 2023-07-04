انت الان تتابع "حجر وركن ومقام وماء".. وفد من حجاج الصين في زيارة لمعرض الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 4 يوليو, 2023, 8:31 صباحاً

زار وفدٌ من حجاج دولة الصين الشعبية، اليوم، معرض الحرمين الشريفين المقام بالتوسعة السعودية الثالثة. واستمع الوفد لشرح عن معالم المسجد الحرام تضمن الحجر الأسود، والركن اليماني، ومقام سيدنا إبراهيم -عليه السلام-، وحِجر إسماعيل، وماء زمزم. وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الاستشارية الميدانية بـ"شؤون الحرمين" الدكتور إبراهيم بن عبدالمجيد البركاتي، أن البرنامج يأتي تحت عنوان "من الوصول إلى الحصول"، منوّهاً بما تبذله القيادة الرشيدة من جهودٍ في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن ذلك يأتي انعكاساً للدور الرائد لبلادنا في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

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