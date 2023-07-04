انت الان تتابع هل طالَبت مذيعة مصرية بأن يكون الحج "افتراضيًّا" عبر الإنترنت؟.. شاهد الحقيقة بالفيديو الكامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي -ولا سيما في مصر- فيديو قيل إنه يُظهر مذيعة مصرية معروفة تطلب بأن يصبح الحج "أونلاين"، أو عبر "الميتافيرس"؛ الأمر الذي أثار موجة انتقادات لها.

وتقول وكالة "فرانس برس" إن هذا المقطع مجتزأ، والمذيعة كانت تنقل سؤالًا افتراضيًّا يطرحه بعض الشباب ولا تُعبّر عن رأيها؛ بحسب ما تُظهر تتمة المقابلة، التي حذفها مُرَوّجو المقطع.

وفي المقطع المجتزأ والمتداول عبر مواقع التواصل، تظهر مقدمة البرامج المصرية لميس الحديدي وهي تقول: "لماذا لا نحج بالميتافرس؟ (عالم افتراضي رقمي مُوازٍ) لماذا لا نحج أونلاين؟ الأمور تطورت، لماذا ينبغي أن نذهب شخصيًّا ونطوف حول الكعبة؟".

وجاء في التعليقات المرافقة ما يندد بهذه الفكرة أو يسخر منها.

وجاء انتشار الفيديو بهذا السياق في ظل موسم الحج الذي اختتم مع حلول عيد الأضحى، الأربعاء الماضي.

مقطع مجتزأ

وقد حَظِيَ المقطع بانتشار واسع جدًّا على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر ويوتيوب، إضافة إلى تطبيق واتساب.

وأثار المقطع ردودًا واسعة وهجومًا لاذعًا على المذيعة على مواقع التواصل؛ منها ردود مصورة لأشخاص يقدمون أنفسهم على أنهم رجال دين أو نشطاء إسلاميين على مواقع التواصل.

انتشار واسع

وينقل موقع "الحرة" عن الوكالة الفرنسية، أن الفيديو المتداول مجتزأ، والمذيعة لم تطالب بأن يصبح الحج "أونلاين" مثلما قيل.

فالفيديو المتداول مقتطع من حلقة من برنامج "كلمة أخيرة"، التي استضافت فيها د. أسامة رسلان مشرف وحدة اللغة الإنجليزية في "مرصد الأزهر لمكافحة التطرف".

وسألت مقدمة البرنامج ضيفها عددًا من الأسئلة الشائعة عن الحج في الإسلام.

حقيقة الفيديو.. المذيعة لم تطالب بالحج "أونلاين"

وقالت من ضمن الأسئلة الموجهة للضيف، التي وصفتها لميس الحديدي بأنها أسئلة حديثة شائعة بين الشباب "لماذا لا يكون الحج أونلاين، لماذا علينا أن نذهب شخصيًّا ونطوف حول الكعبة سبع مرات".

ثم أضافت في الثانية 32 بعد الدقيقة السادسة: "هذا ليس رأيي، كي لا يقال لميس تريد الحج بالميتافرس، أنا فقط أطرح الأسئلة لتبيان بعض التفسيرات المهمة لفلسفة" الحج، قبل أن ينطلق ضيفها في الرد؛ مؤكدًا أن الحج فريضة مرتبط أداؤها بزمن معين هو شهر ذي الحجة، ومكان معين هو مكة المكرمة، ولا تصح بدون ذلك".

وقد عَمِدَ مُرَوّجو الفيديو المجتزأ إلى قص هذا الجزء، لتبدو المذيع المصرية وكأنها تطالب بجعل الحج "أونلاين"؛ وهو ما لم يحدث كما تثبت مشاهدة الفيديو الكامل.

أسئلة حديثة شائعة بين الشباب