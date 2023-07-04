انت الان تتابع "السامر" معبرًا عن حزنه بفقد والدته شعرًا: أُم الجميع.. الله على فقدك يعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نظَم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة رثى فيها والدته الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود، معبرًا من خلالها عن عميق حزنه بوفاتها؛ سائلًا الله أن يغفر لها ويتغمدها بواسع رحمته.

وقال الشاعر في قصيدته:

في شهر ذو الحجة وفي يوم الاثنين الله يصبرنا على ما بلانا حل الفراق وحولت دمعة العين نكف دمعٍ من فراقك غشانا يا أم التقى والطهر والخير والدين الله يجبر في مقامك عزانا يا أم اليتامى والضعوف المساكين بكوا عليك وزاد معهم أبكانا لو كان لصدوف الليالي عناوين عنوانها حزن يعتم سمانا أم الجميع الله على فقدك يعين "موضي" وكنتي بعد ربي رجانا لكن على ما صابنا فيك راضين وندعي عسى المعبود يقبل دعانا عساك في جنة ورود ورياحين في جنةٍ عرض أرضنا مع سمانا

وكان الديوان الملكي قد أعلن يوم أمس ، وفاة الأميرة موضي بنت محمد بن سعود الكبير آل سعود،وأقيمت الصلاة عليها في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

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