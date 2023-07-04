تسرُّب مياه ثم "تماس" يتبعه "حريق".. "التجارة" تستدعي 4262 مركبة إيسوزو

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 4 يوليو, 2023, 9:46 صباحاً

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 4262 مركبة إيسوزو "D-MAX" 2023. وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية تسرُّب المياه لوحدة التحكم الكهروهيدروليكي (EHCU)، ما قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي وخطر نشوب حريق. ودعت الوزارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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