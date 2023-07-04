مؤسسة جسر الملك فهد تتيح خدمة دفع رسوم العبور إلكترونيًّا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 4 يوليو, 2023, 10:08 صباحاً

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أنه يمكن دفع رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًّا؛ وذلك لتفادي الانتظار عند البوابات. وقالت المؤسسة إن من مزايا استخدام خدمات الدفع الإلكترونية المتنوعة وجود بوابات إلكترونية تلقائية والعبور السريع وتفعيل الخدمات عبر تطبيق "جسر". ودعت المؤسسة إلى تحميل التطبيق والاستفادة من المزايا.

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