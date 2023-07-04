انت الان تتابع بتضافر 7 جهات.. 20 ألف ساعة عمل تطوعية في خدمة زوّار المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - بذل 681 متطوعاً ومتطوعة 20 ألف ساعة عمل خلال شهر ذي الحجة الجاري، استفاد منها أكثر من 600 ألف حاج وزائر في المسجد النبوي.

وأوضحت الإدارة العامة للعمل التطوعي بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أن المتطوعين الذين يمثّلون 7 جهات حكومية قدّموا أعمالهم ضمن 17 خدمة تطوعية في مجال الخدمات الإرشادية والصحية والإسعافية، ونقل الحالات الطارئة للمستشفيات، والتعاون مع فرق التطوع بالدفاع المدني لتقديم الخدمات التي تعنى بسلامة الزوار وتنظيم الحشود، والإشراف على آلية تقديم الأعمال التطوعية التي تشمل توزيع وجبات الإفطار، وتنظيم الحشود، وخدمة كبار السن، والمساندة في تقديم الخدمات الإسعافية ‫وكل ما من شأنه خدمة الزوّار والعناية بهم.

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