اجتماع لبحث استعدادات منفذ جديدة عرعر لاستقبال الحجاج المغادرين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 4 يوليو, 2023, 11:19 صباحاً

ترأس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم, اجتماع استعدادات منفذ جديدة عرعر لاستقبال الحجاج المغادرين بعد أداء مناسك الحج. وأكد على جميع القطاعات الحكومية بتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن من جميع القطاعات المرتبطة بأعمال موسم الحج 1444هـ، ومضاعفة الجهود وتقديم كل الإمكانيات لاستقبال الحجاج المغادرين عبر منفذ جديدة عرعر بعد أداء مناسك الحج، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بالجهود والخدمات التي بذلتها وقدمتها جميع قطاعات الدولة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، وما تحقق من تميز في تنفيذ كافة الخطط. وناقش الاجتماع استعدادات المنطقة لاستقبال ضيوف الرحمن المغادرين، كما استعرض الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل إدارة مشاركة بأعمال الحج، فيما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

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