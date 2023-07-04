انت الان تتابع روسيا تعلن إسقاط 5 "مسيرات" أوكرانية هاجمت أهدافاً في منطقة موسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 4 يوليو, 2023, 11:22 صباحاً

أعلنت روسيا اعتراض خمس طائرات مسيّرة قرب العاصمة موسكو، اليوم (الثلاثاء)؛ مما أدى لاضطراب الحركة في مطار فنوكوفو الدولي القريب من موسكو. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "هذا الصباح، أحبطنا محاولة نظام كييف ارتكاب عمل إرهابي باستخدام خمس طائرات مسيّرة ضد أهداف في منطقة موسكو وعلى أطراف العاصمة الروسية"، وفقاً لـ"فرانس برس". وذكرت الوزارة أن "أربع منها أسقطتها الدفاعات الجوية، بينما تم تعطيل الخامسة باستخدام أساليب الحرب الإلكترونية".

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