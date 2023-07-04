انت الان تتابع امرأة أم رجل؟ العثور على قبر للفايكنغ بفناء منزل بالنرويج.. لوحة وسيف! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

عُثِر في فناء أحد المنازل الخاصة في منطقة سيتيسدال بالنرويج على قبر يعود للفايكنغ.

وتشير Science Norway إلى أن صاحب الدار عثر على لوحة توضع فوق القبر، وعلى سيف عندما كان يحفر في فناء الدار.

ويقول: "لم أخطط للحفر كثيرًا، بل فقط على المنحدر خلف منزلي؛ لتوسيع المساحة بين المبنى وقطعة الأرض".

وقد توقف الرجل عن الحفر فور عثوره على اللوحة والسيف؛ لأنه تذكر أنه شاهد مثل هذا السيف في شبكة الإنترنت، فأدرك أن هذا القبر قد يعود إلى عصر الفايكنغ، لذلك أبلغ بلدية المدينة بالأمر.

وفعلًا أكد خبراء الآثار الذي قدِموا إلى الموقع أن هذا القبر يعود لمقاتل من الفايكنغ استنادًا إلى أسلوب صنع مقبض السيف، ويعتقد الخبراء أن هذا السيف صُنِع في نهاية القرن التاسع بداية القرن العاشر الميلادي.

ويعتقدون أن القبر يعود لشخص من النبلاء؛ لأنه دُفِن مع خوذة وسيف، وهذه لم تكن متاحة للجميع، حيث كان عامة الفايكنغ يحملون الفؤوس والرماح في حملاتهم، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

وعثر الخبراء في القبر على دبوس "بروش"، كان يُستخدم لربط عباءة، وكذلك مشبك حزام وخرز زجاجية مذهبة.