انت الان تتابع امرأة أم رجل؟ العثور على قبر للفايكنغ بفناء منزل بالنرويج.. لوحة وسيف! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
4 يوليو, 2023, 11:26 صباحاً
عُثِر في فناء أحد المنازل الخاصة في منطقة سيتيسدال بالنرويج على قبر يعود للفايكنغ.
وتشير Science Norway إلى أن صاحب الدار عثر على لوحة توضع فوق القبر، وعلى سيف عندما كان يحفر في فناء الدار.
ويقول: "لم أخطط للحفر كثيرًا، بل فقط على المنحدر خلف منزلي؛ لتوسيع المساحة بين المبنى وقطعة الأرض".
وقد توقف الرجل عن الحفر فور عثوره على اللوحة والسيف؛ لأنه تذكر أنه شاهد مثل هذا السيف في شبكة الإنترنت، فأدرك أن هذا القبر قد يعود إلى عصر الفايكنغ، لذلك أبلغ بلدية المدينة بالأمر.
وفعلًا أكد خبراء الآثار الذي قدِموا إلى الموقع أن هذا القبر يعود لمقاتل من الفايكنغ استنادًا إلى أسلوب صنع مقبض السيف، ويعتقد الخبراء أن هذا السيف صُنِع في نهاية القرن التاسع بداية القرن العاشر الميلادي.
ويعتقدون أن القبر يعود لشخص من النبلاء؛ لأنه دُفِن مع خوذة وسيف، وهذه لم تكن متاحة للجميع، حيث كان عامة الفايكنغ يحملون الفؤوس والرماح في حملاتهم، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
وعثر الخبراء في القبر على دبوس "بروش"، كان يُستخدم لربط عباءة، وكذلك مشبك حزام وخرز زجاجية مذهبة.
ولم يحدد العلماء من المدفون في القبر، امرأة أم رجل، لذلك قرروا الاستمرار في الحفر؛ بحثًا عن رفات الإنسان المدفون لتحديد جنسه.
كانت هذه تفاصيل خبر امرأة أم رجل؟ العثور على قبر للفايكنغ بفناء منزل بالنرويج.. لوحة وسيف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.