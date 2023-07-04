11570 نسخة مصحف للحجاج المغادرين من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

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محمد بن مسعود - الدمام - بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بفرعها في منطقة المدينة المنورة، أمس، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من المصحف الشريف وترجمة معاني كلماته، على حجاج بيت الله الحرام المغادرين من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وذكرت الوزارة أن عدد المصاحف التي تم توزيعها على الحجاج بلغ (11570) مصحفاً من مختلف الإصدارات.

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