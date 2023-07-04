انت الان تتابع "إغاثي الملك سلمان" يعايد منسوبيه بمناسبة عيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أقام مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مقره بالرياض، اليوم؛ حفلَ معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، وعدد من قيادات المركز وموظفيه.

وقدّم "الربيعة" التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومنسوبي المركز، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، منوهًا إلى منظومة الخدمات المتكاملة التي وفرتها الدولة لتيسير مناسك الحج؛ مما أدّى إلى النجاح المبهر الذي شهده حجّ هذا العام، سائلًا الله تعالى أن يديم على هذا البلد أمنه واستقراره، وأن يتقبّل من الحجاج حجَّهم، وأن يجزل لهم المثوبة والأجر.

وأشار إلى الدعم الكبير الذي يحظى به مركز الملك سلمان للإغاثة من لدن القيادة، التي حرصت أن ينقل المركز القيم الراسخة للمملكة المستمدة من الدين الإسلامي إلى العالم أجمع؛ حيث أصبح المركز بتوفيق من المولى عز وجل منارة إنسانية تصل إلى 95 دولة عبر تنفيذ 2.402 من المشاريع الإغاثية والإنسانية بقيمة إجمالية تتجاوز 6 مليارات و248 مليون دولار أمريكي، خصص الجزء الأكبر منها لليمن، مشيدًا بالعطاء السخي لمنسوبي المركز رجالًا ونساء طيلة السنوات الماضية.

وحثّ على مضاعفة الجهد والعمل بكل تفان وإخلاص وإبداع وتجديد من أجل خدمة الفئات الأكثر احتياجًا في العالم، وتطوير بنية العمل الإنساني، وترجمة رؤية السعودية 2030 بما يخدم مصالح الوطن.