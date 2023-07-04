ضربات جوية وقصف مدفعي.. معارك ضارية غرب الخرطوم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 4 يوليو, 2023, 2:51 مساءً

اندلعت معارك ضارية، اليوم "الثلاثاء"، في أنحاء أم درمان في الجزء الغربي من العاصمة السودانية، في الوقت الذي يسعى فيه الجيش لقطع طرق الإمداد التي تحاول قوات الدعم السريع إدخال تعزيزات من خلالها للمدينة. وذكر شهود عيان أن الجيش شنّ ضربات جوية وقصفًا بالمدفعية الثقيلة، فيما وقعت معارك برية في عدة أجزاء من أم درمان؛ وفقًا لـ"رويترز". من جانبهم أوضح سكان محليون أن الاشتباكات في أم درمان كانت الأعنف منذ أسابيع، وأن الجيش حاول كسب مساحات من الأرض، كما حاول صدّ هجوم لقوات التدخل السريع على قاعدة للشرطة. من جهتها أشارت قوات التدخل السريع إلى أنها "أسقطت طائرة مقاتلة"، ونشر سكان محليون مقاطع مصورة تظهر طيارين يقفزان من طائرة، ولم يصدر تعليق من الجيش حتى الآن.

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