انت الان تتابع "الدعم السريع" تقول إنها أسقطت طائرة للجيش السوداني في الخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 4 يوليو, 2023, 4:09 مساءً

أسقِطت طائرة حربية، الثلاثاء، في الخرطوم، حيث وقعت مواجهات واستهدفت نيران المدفعية عدة أحياء في العاصمة السودانية التي اندلعت فيها الحرب منذ 15 أبريل، وقال شاهد في شمال الخرطوم: "رأينا طيارين يهبطون بالمظلات، فيما كانت الطائرة تتهاوى قبل أن تسقط". وأكد مصدر في قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو لـ"فرانس برس" إسقاط طائرة للجيش، وأكدت هذه القوات في بيان أنها "أوقفت الطيار بعد هبوطه"، واتهمت كذلك الجيش الذي يقوده الفريق أول عبدالفتاح البرهان بإطلاقها. وقال أحد سكان أم درمان الثلاثاء إن "مواجهات عنيفة وقعت، واستُخْدِمت فيها كل أنواع الأسلحة". وأفاد شهود آخرون بأنهم رأوا "طائرات تُغِير على موقع بالقرب من مبنى التلفزيون" الذي شنّت قوات الدعم السريع هجومًا عليه هذا الأسبوع، وفي شرق العاصمة، أفاد سكان كذلك بوقوع اشتباكات بأسلحة أوتوماتيكية.

كانت هذه تفاصيل خبر "الدعم السريع" تقول إنها أسقطت طائرة للجيش السوداني في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.