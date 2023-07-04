انت الان تتابع نقل مقرّ فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة إلى برج "دلة" في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن فرعُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، نقلَ مقرّه إلى برج "دلة" بشارع فلسطين في حي الرحاب بمدينة جدة، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن منظومة الوزارة في مكة والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، بمنطقة مكة المكرمة، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، انتقلت إلى برج "دلة" في الأدوار من "8، 9، 10، 11، 12".

وأضاف "الخليف": أنه يتم استقبال جميع الاستفسارات عبر الرقم المجاني للغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ على هاتف "939"، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط .

يُذكَر أن مقرّ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة كان في حي الروابي بجنوب المحافظة "الكيلو 10" على طريق مكة القديم، منذُ أكثر من 62 عامًا.

وكان مقرّ الفرع بمنطقة مكة المكرّمة قد تأسّس في العام 1960م؛ حيث عيّن الشيخ عبدالله بن محمد الدباغ أولَ مدير عام للزراعة في المنطقة، ثم أعقبه على التوالي: المهندس محمد بن محمد بادكوك، والمهندس عبدالجليل جمجوم، والمهندس أسعد جمجوم، والمهندس مصطفى بن نوري عثمان، والمهندس وليد الخريجي، والمهندس جابر بن محمد الشهري، والمهندس محمود بن سعيد أحمد، والمهندس حسن بن عبيد سنقوف، والمهندس خالد بن ناصر الغامدي، والدكتور عمر الفقيه، والمهندس سعيد بن جارالله الغامدي، وحاليًّا المدير العام ماجد بن عبدالله الخليف.