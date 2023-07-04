انت الان تتابع تعرّف على ترتيب المملكة ودول الخليج في مؤشر التنافسية العالمية.. إنجاز وتقدّم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سجّلت السعودية ثالث أفضل أداء وتقدّم للمركز الثالث عربياً في تقرير التنافسية العالمية 2023 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.

وبهذا المنجز أصبحت المملكة في قائمة الأفضل دولياً في استراتيجيات التنافسية العالمية، من خلال التحسينات والمبادرات الاستباقية وتوظيف التكنولوجيا والبيانات لتعزيز تنافسية وجاذبية المملكة.

وجاءت دولة الإمارات الأولى عربياً والعاشرة عالمياً، ثم جاءت قطر في المركز الثاني عربياً والثاني عشر عالمياً بعد أن تقدمت 6 مراتب، فيما حلّت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عربياً والسابع عشر عالمياً، متقدمةً من المركز الرابع والعشرين، بينما حلّت البحرين في المرتبة الرابعة عربياً وفي المركز الخامس والعشرين عالمياً، تلتها الكويت التي تدخل التقرير لأول مرة في المرتبة السادسة عربياً، وفي المركز الثامن والثلاثين عالمياً، أما الأردن فجاءت في المرتبة الرابعة والخمسين عالمياً.

وحافظت الدنمارك على تصدّرها التقرير تلتها أيرلندا التي قفزت 9 مراتب، ومن ثم سويسرا تراجعت سنغافورة إلى المركز الرابع، أما هولندا فتمكنت من العودة إلى الخمس الأوائل بعد تراجعها العام الماضي، أما بقية العشر الأوائل فهم تايوان في المركز السادس، وهونج كونج في السابع، والسويد في الثامن، والولايات المتحدة الأمريكية في المركز التاسع، والإمارات العربية المتحدة في المركز العاشر.