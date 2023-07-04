"الجوازات" تدعو المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج للتأكد من صلاحية الجواز

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 4 يوليو, 2023, 4:58 مساءً

دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة؛ للتأكد من مدة صلاحية جواز السفر، والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم أو للتابعين قبل موعد السفر بوقت كافٍ. وأوضحت أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز لا تقل عن 3 أشهر في حال السفر إلى الدول العربية و6 أشهر لبقية الدول، مشيرةً إلى أن بطاقة سجلّ الأسرة لا تُعد وثيقة سفر. وأكدت الجوازات أن من يرغب بالسفر إلى خارج المملكة يحمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينةً أن الهوية الوطنية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" لا تخول لصاحبها السفر إلى خارج المملكة.

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