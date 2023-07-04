انت الان تتابع ارتفاع شهداء عدوان إسرائيل على جنين إلى 11 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم "الثلاثاء"، أن عدد شهداء اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، ارتفع إلى 11، في حين أُصيب أكثر من 120 آخرين.

وشهدت محافظات الضفة الغربية إضرابًا شاملًا، شلّ كل مناحي الحياة، رفضًا للعملية الإسرائيلية المستمرة في مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني.

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع شهداء عدوان إسرائيل على جنين إلى 11 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.