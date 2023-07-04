انت الان تتابع الهلال يواصل تحضيراته في معسكر النمسا.. والرئيس يجتمع باللاعبين والجهاز الفني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 4 يوليو, 2023, 5:00 مساءً

واصل لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تدريباتهم، اليوم الثلاثاء، وذلك في معسكرهم التحضيري المقام حاليًّا في النمسا. وتركّزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، تحت إشراف الجهاز الفني. واختتم الأزرق الحصة التدريبية بمناورة فنية على جزء من الملعب. من جانب آخر اجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال غير الربحية، فهد بن نافل، باللاعبين والجهاز الفني.

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