انت الان تتابع مهتم بشؤون المستهلك يحذر: مطاعم تشتري الدجاج لإعداد الشاورما في يوم انتهاء صلاحيته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حذر المهتم بشؤون المستهلك وجودة المنتجات، عبدالعزيز الخضيري، من حيل بعض المطاعم، موضحًا أنها تشتري لحم الدجاج لإعداد الشاورما قبل انتهاء صلاحيته بيوم أو في يوم انتهاء صلاحيته؛ كون سعره يكون متدنيًا للغاية، مبينًا أن عبارة "طبق اليوم" أو "طبقنا المميز" في بعض المطاعم قد يكون خدعة، لأنه في الغالب يتضمن ما يجب تصريفه قبل نهاية اليوم. وخاصة فيما يتعلق بالشوربات والأطعمة البحرية.

وأشار بأن هناك مطاعم تشتري جالون العصير بـ (15) ريالًا، ويبيعون كوب العصير لك بـ (25) ريالًا مثلاً على أنه طازج، مضيفا أن 20% تقريباً هي الفائدة الصحية من الوجبات السريعة المكونة من همبورغر ومشروب غازي وبطاطا مقلية، أما الـ 80% المتبقية فهي جنك فود فقط .

وقال" الخضيري": إن المطاعم تستعمل الكثير من المنكهات والبهارات ومحسنات الطعم كي ينال الأكل استحسانك، وهذا بالمناسبة سر تفضيل الأطفال لأكل المطاعم، مشيرًا بأن بعض المطاعم تقدم الأرخص والأسرع شراء، كالمجمدات والمعلبات والأطعمة الجاهزة، موضحاً أنه يستحسن أن تطلب الخضروات والفواكه كاملة دون تقطيع، لافتاً بأن دورة المياه النظيفة هو عنوان المطعم النظيف.

وأضاف: "بعض المطاعم تزيد نسبة السكريات والمنكهات الملونة في أطعمة الأطفال كي يلحوا على والديهم بالعودة لنفس المطعم مجدداً، والبعض لا تهتم بجودة الأطعمة المقدمة للأطفال، وتعتمد على ضعف قدرتهم على التمييز.

وبين: "زيارتك للمطاعم مبكرًا تزيد من فرصة تناولك طعاماً محضراً سلفاً أو بائتاً من الأمس"، وقال: "معظم المطاعم لا تشتري أغلى الأصناف، فاللحوم مجمدة هي الأفضل لها؛ لأنها أرخص ويشترون زيوت القلي الرخيصة وتستخدمها لفترة طويلة (وهذا له مخاطره الصحية).