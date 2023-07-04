خلفًا لـ "موسيماني" .. الإيطالي "أنطونيو كونتي" على رادار الأهلي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 4 يوليو, 2023, 5:48 مساءً

دخل الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي دائرة اهتمامات أندية الدوري السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووفقًا لصحيفة أبولا البرتغالية أن النادي الأهلي السعودي مهتم بالتعاقد مع أنطونيو كونتي لتدريب الفريق. وأشارت إلى أن الصفقة تبدو صعبة بقبول المدرب البالغ من العمر 53 عامًا مهمة تدريب أهلي جدة نظرًا لأنه لا يريد الابتعاد عن عائلته. في حين ذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن مسؤولي الأهلي يجدون صعوبة كبيرة للغاية في إقناع كونتي بقبول العرض والقدوم إلى المملكة العربية السعودية. وكشفت الصحيفة عن أن المدير الفني الإيطالي لا يريد ترك عائلته، حيث إنه إذا وافق على عرض الأهلي سيضطر إلى القدوم للمملكة وحيدًا وهو الأمر الذي لا يفضله. وتسعى إدارة الأهلي إلى التعاقد مع مدير فني أجنبي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي نجح في قيادة الفريق للعودة بسرعة إلى مصاف أندية دوري روشن السعودي للمحترفين بعد أن أمضى الموسم الماضي في منافسات بطولة دوري يلو الدرجة الأولى. يُذكر أن أنطونيو كونتي البالغ من العمر 53 سنة لا يرتبط بعقد مع أي نادٍ منذ الرحيل عن قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في شهر مارس الماضي.

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