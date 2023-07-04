انت الان تتابع القادم من الهلال .. الشباب يظفر بخدمات الكولومبي"كويلار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 4 يوليو, 2023, 6:35 مساءً

أعلنت إدارة نادي الشباب اليوم الثلاثاء تعاقدها رسميًا مع الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط الهلال. ونشر النادي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "تويتر" يظهر فيه اللاعب مرتديًا قميص الشباب في حين غرد الحساب الرسمي لنادي الهلال قائلاً :" شكرًا كويلار". وذكرت تقارير صحفية أن الناديين اتفقا على إتمام بيع المتبقي من عقد الكولومبي كويلار لاعب الهلال لنادي الشباب بمقابل مالي يصل إلى مليون ونصف المليون دولار وبعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم. وسيلتحق "كويلار" بمعسكر الفريق الشبابي الموجود حاليًا في النمسا.

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