بعد تجاوُز غينيا.. مصر تتأهل لأولمبياد باريس 2024

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 4 يوليو, 2023, 7:41 مساءً

حسم المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم تأهله إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا؛ وذلك بعد فوزه على نظيره الغيني «1-0» اليوم الثلاثاء على ملعب طنجة في المربع الذهبي للبطولة التي تستضيفها المغرب. وضَمِن منتخب الفراعنة التأهل إلى منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024؛ إذ تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد، بينما يشارك صاحب المركز الرابع في الملحق الإفريقي الآسيوي. ويدين المنتخب المصري بالفضل في هذا الفوز لمحمد شحاتة، الذي سجل هدف الحسم من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة التاسعة. وألغى الحكم هدفًا للفراعنة، سجله حسام عبدالمجيد في الدقيقة الـ71؛ بداعي التسلل. ويلتقي المنتخب المصري في النهائي الفائز من المواجهة الأخرى في المربع الذهبي، التي تجمع في وقت لاحق اليوم بين المغرب ومالي.

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