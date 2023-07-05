انت الان تتابع قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من جنين وعدد القتلى يرتفع إلى 12 شخصًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 4 يوليو, 2023, 8:46 مساءً

بدأت القوات الإسرائيلية الانسحاب من مدينة جنين الفلسطينية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وذلك بعد أن نفذت واحدة من أكبر العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات، وفقًا للعربية نت. وتفصيلاً، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت مساء الثلاثاء الانسحاب من مدينة جنين بالضفة الغربية بعد عملية استمرت 44 ساعة. ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله إن بعض القوات خرجت بالفعل من المنطقة. ومن جهة أخرى، ذكر راديو كان الإسرائيلي أنه "حتى آخر لحظة، لم يهدأ تبادل لإطلاق النار" بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في جنين. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع اشتباكات متفرقة مع القوات الإسرائيلية أثناء انسحابها من المدينة. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ليل الثلاثاء - الأربعاء مقتل فلسطيني ثان في جنين ما يرفع عدد القتلى إثر العملية الإسرائيلية إلى 12 في حين أُصيب أكثر من 120 آخرين.

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من جنين وعدد القتلى يرتفع إلى 12 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.