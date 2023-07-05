السعودية تُرحِّب برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء

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محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب السعودية برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية إلى مستوى السفراء.

وأشادت وزارة الخارجية بهذه الخطوة التي ستنعكس إيجابًا على تعزيز الأمن والسلام على الصعيدَيْن الإقليمي والدولي، وخدمة المصالح المشتركة؛ بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة.

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