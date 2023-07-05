انت الان تتابع للمرة الأولى منذ 8 عقود.. علماء اليمن من مختلف المذاهب يؤدون الحج تحت خيمة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أدى 150 من علماء اليمن من مختلف المذاهب للمرة الأولى منذ ثمانية عقود الحج تحت خيمة واحدة، وذلك في حج هذا العام 1444هــ.

وتفصيلاً، اجتمع أكثر من 70% من علماء اليمن ضمن وفود برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة في المشاعر المقدسة تحت سقف واحد بحج هذا العام، وذلك في أجواء تسودها المحبة والتآخي.

وقَدِم 45 عالما وداعية وقاضيًا ومفكرًا في المذهب الزيدي من العاصمة اليمنية صنعاء ضمن 150 عالمًا يمنيًّا من مختلف المذاهب تحت خيمة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

واعتبر أحد العلماء المشاركين في تقرير لقناة الإخبارية أن حج هذا العام كان مؤتمرًا واسعًا للسلام في اليمن، وساهم في تذليل الكثير من العقبات التي كان يخشاها الكثير.

ولفت عالم آخر إلى أن 95٪ هي نسبة التقارب بين العلماء تحت خيمة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.