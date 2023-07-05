انت الان تتابع مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة مخصصة لأحداث جنين الجمعة القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - بطلب من الإمارات، سيعقد مجلس الأمن الجمعة المقبلة جلسة لمناقشة أحداث الشرق الأوسط عقب العملية الإسرائيلية في جنين. وستُعقد الجلسة المغلقة لمناقشة أحداث الشرق الأوسط عقب تنفيذ إسرائيل أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية منذ سنوات.

وتفصيلاً، قال الدبلوماسيون إن الإمارات طلبت عقد الاجتماع "في ضوء التطورات المقلقة في فلسطين"، وفقما نقلت وكالة "رويترز".

ودانت الإمارات الاثنين الماضي الاعتداءات التي قامت بها القوات الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها، من خلال القصف الجوي وإطلاق النار؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وشدَّدت الخارجية الإماراتية في بيان على ضرورة الوقف الفوري للحملات المتكررة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" مساء الثلاثاء ببدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من منطقة جنين، وذلك في اليوم الثاني لإحدى كبرى العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ أعوام.

وبدأت العملية، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها تهدف لتدمير البنية التحتية والأسلحة الخاصة بجماعات مسلحة في المخيم، بهجوم بطائرة مُسيَّرة في الساعات الأولى من الاثنين، ونشر أكثر من ألف من أفراد القوات الإسرائيلية.