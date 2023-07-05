انت الان تتابع "السفياني" يحتفل بزواجه في المجاردة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 4 يوليو, 2023, 10:13 مساءً

احتفل المعلم عبدالله علي حسن السفياني مساء أمس، بزواجه من كريمة الشيخ عبدالله علي الشهري، في محافظة المجاردة. جاء ذلك وسط حضور كبير من الأهل والأعيان والأقارب والأصدقاء. وحرص الجميع على تقديم التهاني والتبريكات، ومشاركة العريس وأهله أفراحهم، مقدمين التهاني والأمنيات للعريس وعروسه بحياة زوجية سعيدة.

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