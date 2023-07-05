شكرا لقرائتكم جامعة الأعمال والتكنولوجيا تفتح باب القبول لذوي الإعاقة وصعوبات التعلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - فتحت جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة باب القبول للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم للعام الدراسي المقبل، بإشراف مركز دعم التعليم بالجامعة؛ الذي يعد من أول المراكز المتخصصة في الجامعات السعودية ويقدم خدماته منذ عام 2017 , حيث تخرج منه أكثر من 100 طالب وطالبة في الأعوام السابقة الذين التحقوا بسوق العمل السعودي؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في دعم ذوي الإعاقة وإطلاقه عدد من المبادرات التي تدعم حقوقهم وزيادة الخدمات المقدمة لهم في المملكة.

أهداف المركز

ويهدف المركز إلى توفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقة وتعليم متميز يدعم مسيرتهم العملية، كما أسهمت الجامعة في توقيع اتفاقيات مع القطاع العام والخاص؛ لتوفير فرص تدريبية وعملية لهم بعد التخرج، ويضم المركز نخبة من المتخصصين الأكفاء في خدمة وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

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دعم العملية التعليمية

وأوضحت مديرة المركز الدكتورة مشاعل باطرفي، أن الجامعة أطلقت عدداً من الخدمات للمركز التي تدعم العملية التعليمية منها: السيارات الكهربائية، والسماعات المكبرة للأصوات، والكتب الإلكترونية، التي يتم توفيرها بناءً على احتياجات كل طالب إيماناً منهُ بأهمية تحقيق المساواة والعدل في توفير فرص تعليمية مناسبة لهذه الفئة من المجتمع، مشيرة إلى أن المركز يطبق كافة المعايير اللازمة لتحقيق الوصول الشامل، ويخدم الطلبة والطالبات الذين يعانون من صعوبات تعلم، بتطبيق أعلى المعايير الدولية التي يعمل بها في معظم الجامعات الأمريكية والبريطانية.