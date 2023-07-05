شكرا لقرائتكم اعتدال وتليجرام يزيلان 7 ملايين محتوى ويغلقان 1554 قناة متطرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أزال المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، وبالتعاون مع منصة (تليجرام)، 7.207.810 محتويات متطرفة وأغلق 1554 قناة متطرفة، وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي (إبريل- يونيو) 2023م.

ورصد فريق (اعتدال) النشاط الرقمي الدعائي المنشور باللغة العربية على منصة (تليجرام) والعائد لثلاثة تنظيمات إرهابية (القاعدة- هيئة تحرير الشام- داعش)، حيث تصدرت المحتويات المتطرفة المزالة لتنظيم القاعدة الإرهابي بـ3.511.979 محتوى متطرفًا في 535 قناة متطرفة، تلاها هيئة تحرير الشام بـ 1.951.527 محتوى متطرفًا بث على 403 قنوات، فيما بث تنظيم داعش الإرهابي 1.744.304 محتويات متطرفة على 616 قناة متطرفة.

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وشهد يوم 18 إبريل 2023 والذي صادف 27 رمضان، أعلى نشاط في بث المحتويات المتطرفة بـ 615.506 محتويات متطرفة، وإنشاء 81 قناة متطرفة، ولاحظ فريق الرصد في (اعتدال) كثافة نشاط تنظيم القاعدة الإرهابي في بث محتوياته المتطرفة وللمرة الأولى منذ فبراير 2022 حتى الآن، وذلك ببث 3.511.979 محتوى متطرفًا ونشرها عبر 535 قناة.

الجدير ذكره أن كلًّا من المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليجرام) يواصلان تعاونهما المشترك للعام الثاني على التوالي، ليصل عدد ما تمت إزالته 28.233.979 محتوى متطرفًا وإغلاق 10.218 قناة، وذلك منذ بدء التعاون في فبراير 2022 حتى يونيو 2023.

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