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شكرا لقرائتكم المديرية العامة للجوازات تحصد جائزة التميز في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - حصدت المديرية العامة للجوازات جائزة “التميز” في حج 1444هـ، خلال الحفل الختامي لموسم الحجّ “ختامه مسك”، والذي أقيم بمشاركة عدة جهات حكومية وأهلية.
وشهد الحفل الختامي حضور وزير الحج والعمرة، د. توفيق الربيعة، وتسلم الجائزة معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.
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وتعكس الجائزة جهود الجوازات، في خدمة ضيوف الرحمن، حيث وقف معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، في وقت سابق، على سير العمل في جوازات المنافذ والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .
جهود الجوازات في خدمة الحجيج
يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
ويحث الفريق اليحيى في كافة جولاته منسوبي الجوازات على تقديم الخدمات كافة بأعلى جودة ودقة وإتقان.
ووقف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى في وقت سابق، على سير العمل لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جوازات منفذ ميناء جدة الإسلامي، ومتابعة الخدمات المقدمة لهم، وإنهاء إجراءات مغادرتهم بكل يسر وسهولة.
وأكد الفريق اليحيى تسخير المديرية العامة للجوازات إمكاناتها البشرية كافة، والتقنية لتسهيل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف بيت الله الحرام عبر مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية.