شكرا لقرائتكم مواعيد الالتحاق بالجامعات السعودية للعام الجامعي القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت العديد من الجامعات والمعاهد والكليات بوابات القبول لطلبة الثانوية العامة على برامجها العلمية ودرجاتها سواء البكالوريوس أو الدبلوم.

جامعة الملك عبدالعزيز

حيث أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، عن موعد فتح باب القبول لبرامج الدبلوم والبكالوريوس للعام 1445هـ، وستكون بداية القبول في 1444/12/21 هـ الموافق 9/ 7/ 2023، ونهاية التقديم 1445/1/1 هـ الموافق 19/ 7/ 2023م.

قد يهمّك أيضاً

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

كذلك أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام فتح باب التقديم في السابع من محرم المقبل لعام 1445هـ، وللتعرف على شروط الالتحاق اضغط هنا.

أما جامعة الملك فيصل بالأحساء فإن الالتحاق يبدأ بتاريخ 21 ذي الحجة الجاري لعام 1444هـ، وشروط الالتحاق من هنا. جامعة الملك فهد للبترول وفي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فإن باب الالتحاق بدأ منذ 4 ذي الحجة لعام 1444هـ، وينتهي 18 من الشهر نفسه، وللتعرف على شروط الالتحاق اضغط هنا.

جامعة القصيم

وأعلنت جامعة القصيم عن فترة التقديم على درجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ.

وستكون بداية التقديم يوم الأحد 28 / 12 / 1444هـ ‏الموافق 16 / 7 / 2023م ونهاية التقديم الخميس 2 / 1 / 1445هـ ‏الموافق 20 / 7 / 2023م، من خلال موقع الجامعة الرسمي، علمًا بأن الجدول الزمني لأعمال القبول، والشروط والتخصصات المتاحة سوف تعلن لاحقًا.

القبول بجامعة جازان

وأعلنت جامعة جازان عن موعد تقديم طلب القبول لخريجي الثانوية العامة في برامج البكالوريوس والدبلومات للعام الجامعي 1445هـ إذ سيبدأ القبول بتاريخ 28 / 12 / 1445هـ الموافق 16 / 7 / 2023م.

جامعة أم القرى

كما أعلنت جامعة أم القرى، عن موعد فتح باب القبول لمرحلة الدبلوم والبكالوريوس وبرامج السنة التأهيلية للعام 1445هـ.

وسيبدأ القبول في يوم 21/ 12/ 1445هـ الموافق 9/ 7/ 1445هـ وينتهي 27/ 12/ 1445هـ الموافق 15/ 7/ 2023.