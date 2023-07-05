انت الان تتابع رياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من الشرقية والوسطى بما فيها العاصمة يوم الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 5:19 صباحاً

تشير آخر الخرائط الجوية إلى أنه يُتوقع أن يشمل نشاط رياح البوارح منطقة الرياض إداريًّا بما فيه العاصمة نهار الأربعاء؛ مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الغبار في الأجواء؛ وذلك نتيجة استمرار تموضع مرتفع جوي سطحي شرقي البحر الأبيض المتوسط تزامنًا مع تعمق المنخفضات الحرارية في الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية نواحي صحاري سلطنة عمان. ويُتوقع بمشيئة الله أن تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في معظم المناطق عدا المناطق الشمالية الغربية التي تشهد حرارة أعلى من معدلاتها، ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل بوجه عام فوق المرتفعات الجنوبية الغربية. وتنشط تدريجيًّا مع مرور ساعات النهار من يوم الأربعاء الرياح الشمالية على أجزاء مختلفة من الشرقية والوسطى وتعمل على إثارة الأتربة والغبار؛ وبالتالي تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وخاصة في المناطق المكشوفة والطرق السريعة، ويشمل ذلك الطرق الواصلة بين الشرقية والرياض والقصيم.

كانت هذه تفاصيل خبر رياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من الشرقية والوسطى بما فيها العاصمة يوم الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.