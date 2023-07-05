انت الان تتابع 1.3 مليار شخص مصاب في العالم.. ماذا تعرف عن "القاتل الصامت"؟! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يُقدَّر عدد المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم عالميًّا بنحو 1.3 مليار شخص، بعد أن كانت الأرقام في عام 1975 تقدر بـ594 مليون مصاب وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

ووفقًا للبيانات، فإن الزيادة في مرض ارتفاع ضغط الدم ملحوظة إلى حد كبير في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتتراوح أعمار المصابين بين 30 و79 عامًا على المستوى العالمي.

ووفقًا لإحصائية نشرها الاتحاد الدولي للسكر في عام 2018، فقد بلغ عدد المصابين السعوديين بارتفاع ضغط الدم حوالى ٣ ملايين مصاب من الجنسين.

ويُعرف مرض ارتفاع ضغط الدم بـ"القاتل الصامت" على المستوى الطبي، لعدم وجود أي أعراض واضحة تدل على وجود هذه المشكلة الصحية، وهذا يعني أن الأشخاص غالبًا ما يكتشفونه بعد حدوث أضرار جسيمة في الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويُعتبر من المسببات الرئيسية للوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.