انت الان تتابع "الأمن العام": 10 خطوات لحجز موعد ترخيص السلاح عبر "أبشر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 6:03 صباحاً

كشف "الأمن العام" عن خطوات حجز موعدٍ لترخيص سلاح من خلال منصة أبشر. وأوضح عبر "إنفوجرافيك"، أن هذه الخطوات تبدأ بالدخول إلى أبشر أفراد، ثم مواعيد، ثم الأسلحة والمتفجرات، ثم الانتقال لخدمة المواعيد، وحجز موعد جديد، ثم اختيار الخدمة، والمنطقة، والفرع، وتحديد الموعد وتأكيد الحجز، والحصول على تذكرة الموعد. وكان الأمن العام قد دعا إلى ترخيص السلاح قبل نهاية مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية، بتاريخ 30 /12/ 1444 هـ.

كانت هذه تفاصيل خبر "الأمن العام": 10 خطوات لحجز موعد ترخيص السلاح عبر "أبشر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.