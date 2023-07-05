انت الان تتابع "مطار الملك عبدالعزيز للمسافرين": هذه المواد محظورة على الطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 6:23 صباحاً

أوضح مطار الملك عبدالعزيز الدولي قائمة المواد الخطرة والمحظورة التي يمنع حملها أثناء السفر على الطائرة. وأضاف المطار على حسابه بتويتر، يحظر خلال السفر "المؤكسدات والبيروكسيدات العضوية، وجهاز الصدمات الكهربائية ولوح التزلج التلقائي وأجهزة الأوكسجين السائل والمواد السامّة أو المواد البيولوجية الناقلة للعدوى وأعواد الثقاب والولاعات والسوائل القابلة للاشتعال والمتفجرات والمفرقعات والمواد الممغنطة وحقائب رجال الأعمال على شكل صناديق والأسلحة النارية والأسلحة المقلّدة والمواد المسبّبة للتآكل. ونوّه بأنه ستتم مصادرة المواد المحظورة ولا يحق للمسافر المطالبة بها، وللحصول على مزيدٍ من التفاصيل يمكن التواصل مع شركات الطيران.

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