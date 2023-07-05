انت الان تتابع "الحج والعمرة" تُوَضّح الإرشادات الواجب الالتزام بها عند زيارة المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق، أوضحت وزارة الحج والعمرة مجموعة من الإرشادات الواجب الالتزام بها عند زيارة المسجد النبوي.

وقالت الوزارة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر: إن أبرز الإرشادات تتمثل في الانشغال بالعبادة والمحافظة على الهدوء والسكينة والمحافظة على نظافة المسجد واتباع توجيهات المنظمين ورجال الأمن.

كانت هذه تفاصيل خبر "الحج والعمرة" تُوَضّح الإرشادات الواجب الالتزام بها عند زيارة المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.