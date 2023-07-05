انت الان تتابع ما علاقة شرب الماء البارد بعد الرياضة بالسكتة القلبية.. "النمر" يجيب ويوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نفى الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، أن تكون هناك أية علاقة بين تناول الماء البارد بعد المجهود البدني أو الرياضة العنيفة مباشرة، والإصابة بالسكتة القلبية أو الموت المفاجئ.

وأوضح "النمر" ردًّا على تساؤل أحد المتابعين، أن الماء البارد بعد المجهود البدني أو الرياضة العنيفة لا علاقة له بالسكتة القلبية أو الموت المفاجئ.

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